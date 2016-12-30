Владимирцев на праздник заманивают чаем и плюшками

Организаторы обещают, что традиционный проект «Самовар-party» станет самым «тёплым» праздником

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8 января в 12 часов  в парке культуры и отдыха  «Загородный» г. Владимира состоится традиционный Fresh-проект на зимнем холоде «Самовар-party».

Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых атрибутов быта русского народа — самовару.

На главной площадке парка развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами. А главным обрядом станет чаепитие в самых лучших его традициях и дополнением к нему – вкусные угощения, разнообразная ароматная выпечка.

Дополнительную информацию можно найти  на сайте парка и по телефону: 32-32-47.

Фото: http://tr.pility.com/ semaver-cay-partisi-pasta-cup/192068861080/

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