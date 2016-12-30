Владимирское УФАС информирует

29 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобы ООО «Вертикаль» на действия Управления капитального строительства администрации города Владимира, выразившиеся в отказе выдаче разрешений на строительство в отношении объектов капитального строительства в г. Владимир, жилой район Веризино, мкр. №2, дом № 28, дом № 29.

Заявитель считает, что основанием для отказа в продлении разрешений на строительство является исключительно отсутствие действий по началу строительства. И поскольку на текущий момент ведется строительство объектов: г. Владимир, жилой район Веризино, мкр. №2, дом № 28, дом № 29, что не оспаривается Управлением капитального строительства администрации города Владимира, основания для отказа в продлении действия разрешения на строительство у уполномоченного органа отсутствовали.

По результатам изучения представленных материалов, доказательств сторон, пояснений представителя Управления капитального строительства администрации г. Владимира, Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобы ООО «Вертикаль» на действия Управления капитального строительства администрации города Владимира, по доводам, изложенным в них, обоснованными.

На основании изложенного, Комиссия приняла решение о выдачи предписаний об устранении данных нарушений.

Владимирское УФАС России.