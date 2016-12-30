Бездействовали по демонтажу

Во Владимирское УФАС России поступили материалы Счетной палаты Владимирской области, указывающие на бездействие Администрации Суздальского района по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций,

Антимонопольным органом установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» демонтаж незаконно установленной рекламной конструкции по предписанию органа местного самоуправления осуществляет собственник конструкции либо сам орган местного самоуправления за счет средств местного бюджета.

Администрации Суздальского района Владимирской области на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» выдано предупреждение о прекращении бездействия путем проведения мероприятий по организации демонтажа рекламных конструкций.

В случае неисполнения предупреждения в установленный срок будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и виновные в бездействии привлечены к административной ответственности.

Владимирское УФАС России