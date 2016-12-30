Владимирцы чаще звонили по вопросам качества детских товаров

В течение 2016 года было организовано и проведено 7 тематических телефонных «горячих линий». В рамках проводимых мероприятий жители области смогли получить консультативную помощь по всем интересующим вопросам в пределах компетенции управления.

Лидером по числу телефонных обращений от жителей региона стала тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, проведенная с 1 по 20 декабря. Консультативную помощь получили 64 человека, большинство из них (26,5%) интересовались вопросами качества и безопасности одежды и обуви для детей, 22% позвонивших задавали вопросы о безопасности игрушек, около 6% владимирцев консультировались по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей, детского питания и др.

Далее следует ежегодно проводимая «горячая линия», организованная в рамках информационной кампании, посвященной вопросам иммунизации против гриппа, мерам профилактики гриппа и ОРВИ: «Вакцинопрофилактика гриппа» – 13 звонков.

«Горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа собрала всего 7 звонков.

Кроме того, Роспотребнадзор провел тематические линии в рамках:

– Всемирного дня защиты прав потребителей (12 звонков);

– Всемирного дня борьбы с туберкулёзом (4 звонков);

– Организации летнего отдыха детей и подростков (18 звонков);

– Защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг (13 звонков);

– Санитарно-эпидемиологических требований по организации общественного питания (17 звонков).

Фото: http://rpenz.pnzreg.ru/news/2016/11/14/15053161