Ансамбль «Русь» выступил в восьми городах Германии

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» завершил масштабные европейские гастроли.

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Коллектив выступил в восьми городах Германии с программой «Русское Рождество». Для артистов Владимирской областной филармонии поздравлять жителей Европы накануне католического Рождества стало уже доброй традицией –  ансамбль всегда ждут и встречают с большой радостью.

img_2755_novyj-razmerЕдва вернувшись из тура по Германии, ансамбль  принял участие в фестивале патриотической песни «Боевое братство» и тут же отправился покорять Калининградскую область спектаклем «Морозко» – 27 декабря музыкальную сказку увидели ребятишки города Советск.

Не забывает прославленный коллектив и про своих земляков! Концерты ансамбля «Русь» пройдут на сцене филармонии в грядущие новогодние каникулы. 5 января у владимирских зрителей также будет прекрасная возможность увидеть оригинальную историю о добром волшебнике «Морозко», а  7 января ансамбль приглашает вместе отметить «Русское Рождество»!

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