Ансамбль «Русь» выступил в восьми городах Германии

Коллектив выступил в восьми городах Германии с программой «Русское Рождество». Для артистов Владимирской областной филармонии поздравлять жителей Европы накануне католического Рождества стало уже доброй традицией – ансамбль всегда ждут и встречают с большой радостью.

Едва вернувшись из тура по Германии, ансамбль принял участие в фестивале патриотической песни «Боевое братство» и тут же отправился покорять Калининградскую область спектаклем «Морозко» – 27 декабря музыкальную сказку увидели ребятишки города Советск.

Не забывает прославленный коллектив и про своих земляков! Концерты ансамбля «Русь» пройдут на сцене филармонии в грядущие новогодние каникулы. 5 января у владимирских зрителей также будет прекрасная возможность увидеть оригинальную историю о добром волшебнике «Морозко», а 7 января ансамбль приглашает вместе отметить «Русское Рождество»!