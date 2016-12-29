Жалоба признана необоснованной

28 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО Частная охранная организация «Триада-Охрана» (г.Муром Владимирской области) на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому (эксплуатационному) обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО Частная охранная организация «Триада-Охрана» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации по причине не предоставления документов и информации, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО Частная охранная организация «Триада-Охрана» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.