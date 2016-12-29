Владимирцев приглашают на послепраздничный рассол

В полдень на площади у фонтана всех желающих встретит яркая костюмированная ярмарка с дегустацией домашних разносолов. Гостям праздника покажут театрализованное представление. На центральной сцене парка участников праздника порадуют своими выступлениями народные творческие коллективы города и области. Русская песня откроет свою душу и поведет за собой, вовлекая гостей парка в разноцветное кружево праздничного действа.

Всем владимирцам, которые соберутся на праздник, предлагают поделиться секретами домашнего рассола. Обладатели самых лучших домашних рецептов будут награждены ценными подарками. Также призы ждут исполнителей самых задорных частушек и четверостиший про соления и маринады.

Всех любителей животных вместе со своими четвероногими питомцами Центральный парк приглашает на зимний пробег. Самого быстрого участника праздника ждет приз. Все подробности можно найти на сайте парка – http://парк33.рф и по телефону 53-23-84, 53-22-78.

Фото: https://otvet.imgsmail.ru/download/ 9c6d18cc2113c2fd647e479f71ea24b2_i-237.jpg