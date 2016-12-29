Владимирское УФАС сообщает

28 декабря 2016 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в ООО Техцентр «Гранд» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении ООО Техцентр «Гранд» рекламы на рекламной конструкции следующего содержания: «Дело не в пробеге, Дело в качестве! Лучшие автомобили с пробегом в ТехцентрГранд Select…г. Владимир, Лакина, д. 1А» с нарушением п. 1 ч. 2 ст. 5 и п. 1 ч. 3 ст. ФЗ «О рекламе».

В соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ. Общество является субъектом среднего предпринимательства, и соответствует требованиям, установленным в п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО Техцентр «Гранд» виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.