«Территорию смыслов» откопают из сугробов

Об этом глава области заявила на пресс-конференции, которая проходит сейчас в Белом Доме. Она собирается уже в ближайшем будущем обсудить эту тему с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации Президента России. Правда, работа с тематическими сменами, в которых участвуют юные ученые, общественники, преподаватели и т.д. по-прежнему будет проходить только летом, прочем время «Территория смыслов» будет функционировать в другом формате. «После того, как дети со всей страны разъедутся в конце августа по домам, туда можно заселять владимирских детей», – сообщила Светлана Орлова.

Напомним: всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходил во Владимирской области два года. Летом в течение двух месяцев здесь прошло восемь смен, на которых участники обменивались опытом, общались с ведущими российскими специалистами в своих сферах деятельности, участвовали в грантовом конкурсе на реализацию своих проектов – некоторые из них уже уделось осуществить. Гостями форума были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад Альхендави и многие другие.

Однако пока учасники форума живут во временных конструкциях армейского типа – обогреваемых, но все же неподходящих для круглогодичного проживания. Так что не исключено, что на месте лагеря начнется строительство более основательного жилья и инфраструктуры.