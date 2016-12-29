Житель Кольчугино застрелил благородного оленя

В отношении местного жителя, совершившего незаконный отстрел благородного оленя, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сообщение о факте незаконного отстрела оленя поступило в дежурную часть полиции от егеря. В лесном массиве в районе деревни Новая Кольчугинского района мужчина обнаружил фрагменты убитого животного. Причиненный ущерб составил 105 000 рублей.

Прибывшие по сообщению полицейские зафиксировали на месте следы от снегохода, на котором, предположительно, злоумышленник и перевез тушу оленя.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 54-летний житель Кольчугино. Во дворе частного дома подозреваемого была обнаружена разделанная туша животного, а также снегоход с санями.

Доставленный в отдел полиции кольчугенец дал признательные показания в незаконной охоте на ценного животного. Согласно санкции ст. 258 УК РФ мужчине может грозить как крупный штраф, так и арест на срок до шести месяцев.

Фото: http://unpictures.ru/olen-zimoi/