Суздальскую минералку разливали в антисанитарии

Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Рожново», осуществляющего добычу и производство минеральной воды «Серебряный сокол».

Выяснилось, что на производственной территории находится несанкционированная свалка отходов, помещения содержатся в антисанитарных условиях, а работники не проходят периодические медосмотры. Кроме того, фирма не платила в срок за негативное воздействие на природу, а программа производственного контроля не соответствовала требованиям.

В отношении директора предприятия возбуждены три административных дела. Теперь ему придётся привести производство в порядок и заплатить штраф.

Фото: http://www.profivoda.cz/ clanky-o-vode/uspora-nakladu