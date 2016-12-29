Индонезийскому послу показали Владимир

Мэр Владимира Ольга Деева и глава администрации города Андрей Шохин встретились с послом Республики Индонезия в РФ г-ном Мохамадом Вахидом Суприяди, вступившим в должность в апреле 2016 года.

Г-н Вахид впервые приехал во Владимир с визитом вежливости. С руководством города он обсудил вопросы возможного сотрудничества между двумя странами, прежде всего, в области развития туризма. Как отмечают в пресс-службе мэрии, индонезийского гостя заинтересовала как древняя, так и современная история Владимира.

Высокому гостю показали исторический центр Владимира, в том числе, Соборную площадь, улицу Георгиевскую. Посол посетил Кузницу Бородиных, музей «Бабуся-Ягуся», кафе «Блинчики» на Спасском холме.

Фото: пресс-службы администрации г. Владимира.