Парковка на Вокзальной ориентируется на Юпитер

К самой парковке, которую за свой счет обустроила компания «Ростелеком», вопросов нет. Она работает так же эффективно, как и аналогичные ей в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Все шлагбаумы автоматизированы, есть электронные табло с указанием числа мест, сами парковочные места (их, кстати, 196, при этом в будние дни занято процентов 20) размечены и т.п. Удобно.

Тарифы после корректировки стали более «вменяемыми»: первые 15 минут бесплатно, далее – за каждый час 40 рублей. По истечении 7 часов хранения авто на парковке включается суточный тариф – 300 рублей (почему так, сказать сложно, возможно, владельцы парковки берут в расчет сутки на Юпитере – они там как раз длятся чуть более 7 часов). Если же машину оставляют на два дня и более, ставка снижается до 200 рублей за сутки. В общем, вполне адекватная цена за охраняемую парковку с удобным расположением у вокзала.

Вот разве пешеходам не так удобно, как автолюбителям. Путь к зданию вокзала им постоянно пересекают машины, по странной траектории ездит по платной парковке и общественный транспорт, поскольку место для поворота на остановку сужено, вписаться не так просто, и зачем-то установлен шлагбаум, который все время поднят. Места для маневра уборочной техники тоже немного.

Все вместе это очень трудно назвать благоустройством Вокзальной площади. Единственным украшением ее был музейный локомотив – теперь вид на него перекрыт множеством оранжевых элементов, огораживающих парковку. Других привычных атрибутов благоустройства – пешеходных площадок, лавочек, стилизованных фонарей, клумб и т.д. – нет. А заснеженные газоны (пусть даже не облагороженные) забиты стихийно припаркованным транспортом. Владимирцы бросают машины не на обочинах, где стоят запрещающие знаки и предупреждающие таблички об эвакуации, а за их пределами. Ставят кто как. Также хаотично выезжают со стихийных парковок.

Честно говоря, когда я колесила по Вокзальной площади, трижды едва не угодила в ДТП. Одни выезжают с газонов, другие – с официальной парковки, мало кто смотрит по сторонам. А таксисты, чтобы не платить за парковку, каждые 15 минут выезжают с нее и сдают обратно.

После такого «благоустройства» порядка на площади больше не стало. Красоты – тоже. Почти как в американской присказке: «Ничего лишнего, только бизнес».