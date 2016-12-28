В ВлГУ собрали роботизированное самоходное устройство

Во Владимирском государственном университете прошел первый областной конкурс профессионального мастерства молодых инженеров «Инженерное искусство».

Как сообщает областная администрация, в состязаниях участвовали 30 лучших молодых инженеров предприятий 33-го региона, а также их будущие молодые коллеги – студенты образовательных организаций.

На первом этапе команды защищали собственные научные разработки. На суд жюри были участники представили разработку панели дистанционного управления, модернизацию промышленного лазера, создание современного привода электромобиля. Во втором этапе проводилась проверка уровня знаний конкурсантов в программировании, схемотехнике и конструировании электронных средств.

В финале конкурса команды собирали роботизированное самоходное устройство. Все команды справились с этим заданием, макеты успешно работали, ездили по прямой линии, могли выполнять разворот и двигаться на свет фонарика.

В результате первое место заняла команда Владимирского государственного университета, второе – команда Ковровской государственной технологической академии, а третье – команда Владимирского политехнического колледжа. Победители и призёры были награждены памятными подарками – наборами профессиональных инструментов.