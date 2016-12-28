Третье дело Хвостова тянет на 12,2 млн рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области в тесном сотрудничестве с региональным управлением ФСБ России возбуждено третье уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Данный эпизод относится к 2014 году. По версии следствия, Хвостов обещал потрафить местному бизнесмену – то есть повлиять на должностных лиц органов местного самоуправления и обладминистрации в его интересах. За «услуги» экс-вице-губернатор потребовал передавать ему часть прибыли строительной компании, но не менее 5 млн рублей ежеквартально.

Осенью 2014 года в качестве «первого транша» Хвостов, используя личные данные посредника, фактически получил право собственности на дорогостоящий объект недвижимости. Далее на имя посредников были зарегистрированы организация, выступившая исполнителем услуг для заинтересованной стройкомпании, и ИП. «Эти хозсубъекты оформляли документооборот по якобы исполненным договорам об оказании рекламных услуг, а через расчетные счета индивидуального предпринимателя в период с 2015 по 2016 год организацией проводились денежные средства, поступавшие от предпринимателя в качестве взятки», – говорится в пресс-релизах следственного управления и УФСБ РФ по Владимирской области.

В результате проведенных манипуляций, как считают правоохранители, Хвостов получил 12 млн 250 тысяч рублей, часть которых посредниками передавалась ему лично, а также он распоряжался незаконным вознаграждением путем перечисления денег на иные расходы.

Напомним, ранее в отношении Хвостова возбуждено два уголовных дела за аналогичные преступления, в рамках которых ему инкриминировано получение взятки в общем размере 3 млн 600 тысяч рублей от местных предпринимателей за содействие бизнесу.

По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время совместно с оперативными службами УФСБ России проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.

Фото: http://zebra-tv.ru/upload/iblock/b1a/foto_hvostov_long.jpg