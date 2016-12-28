28 часов мультфильмов

В оргкомитет фестиваля поступило более двухсот заявок. Комиссии предстоит рассмотреть работы общим хронометражем более 28 часов. Для отбора фильмов приглашены режиссеры Софья Кравцова, Наталья Мальгина, Сергей Меринов, Екатерина Соколова, Алексей Туркус. Работа комиссии будет проходить в несколько этапов. Первый отборочный тур комиссия планирует провести еще до начала 2017 года.

Напомним: фестиваль анимационного кино будет проходить в Суздале в марте следующего года.

Фото: http://www.suzdalfest.ru/img/photo/suzdal_2016_306.jpg