Ковровский интернат присваивал пенсию инвалида

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка в Ковровском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Выявлены грубые нарушения законодательства в сфере защиты прав инвалидов.

Установлено, что в течение длительного времени (более 4 лет) учреждение незаконно получало 75 % пенсии в счет платы за стационарное обслуживание инвалида. Причем в интернате он не проживал и, соответственно, не получал предусмотренного законом набора социальных услуг.

При этом сотрудниками интерната регулярно подписывались от имени инвалида соответствующие заявления о выплате пенсии. Таким образом на счет учреждения без законных на то оснований поступили денежные средства в общей сумме более 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по фактам выявленных нарушений городским прокурором директору департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области внесено представление. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены директор учреждения, социальный работник, инспектор по кадрам и экономист.

Денежные средства возвращены учреждением в Пенсионный фонд РФ для зачисления на счет инвалида.

Фото: http://severpost.ru/read/46312/