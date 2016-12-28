Ковровский интернат присваивал пенсию инвалида

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка в Ковровском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Выявлены грубые нарушения законодательства в сфере защиты прав инвалидов.
Установлено, что в течение длительного времени (более 4 лет) учреждение незаконно получало 75 % пенсии в счет платы за стационарное обслуживание инвалида. Причем в интернате он не проживал и, соответственно, не получал предусмотренного законом набора социальных услуг.
При этом сотрудниками интерната регулярно подписывались от имени инвалида соответствующие заявления о выплате пенсии. Таким образом на счет учреждения без законных на то оснований поступили денежные средства в общей сумме более 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по фактам выявленных нарушений городским прокурором директору департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области внесено представление. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены директор учреждения, социальный работник, инспектор по кадрам и экономист.
Денежные средства возвращены учреждением в Пенсионный фонд РФ для зачисления на счет инвалида.
Фото: http://severpost.ru/read/46312/
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