К трудным детям приходит полицейский Дед Мороз

Сегодня полицейский Дед Мороз посетил владимирские семьи, находящиеся в трудных социальных условиях – такие, которым трудно найти деньги на детский утренник – да и не все, честно говоря, считают это необходимым. Дети в таких семьях обычно довольно рано перестают верить в чудеса – но полицейский Дед Мороз умеет убедить их в обратном.

В ожидании главного новогоднего персонажа ребята подготовили стихи и загадали желания. Дед Мороз не только вручил детям сладкие подарки, но и поговорил с ними о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и в транспорте. Также гости рассказали детям о том, как правильно и безопасно обращаться с хлопушками и петардами.

Акция, проведенная полицейскими в отделении профилактики Владимирского социально-реабилитационного центра, очень понравилась и юным жителям города и их родителям.