Жалоба признана частично обоснованной

27 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Монолит» (Ставропольский край) на положения документации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений 2-ого этажа здания областной консультативной поликлиники для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности не установлено обязательное требование о том, что участники закупки не должны находится под юрисдикцией Турецкой Республики, ряд требований к товарам, используемым при выполнении работ, сформулирован некорректно, некорректно сформулированы требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемым победителем торгов.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Монолит» (г.Ставропольский край) по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части некорректной формулировки заказчиком требований к ряду товаров, используемым при выполнении работ). Вместе с тем, в силу того, что выявленные нарушения не повлияли на результаты закупки, Комиссией принято решение предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выдавать.