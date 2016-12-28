Жалоба признана частично обоснованной

Жалоба ООО «Монолит» (Ставропольский край) на положения документации о проведении электронного аукциона признана частично обоснованной

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27 декабря  2016  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Монолит» (Ставропольский край)   на  положения документации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений  2-ого этажа здания областной  консультативной  поликлиники для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности не установлено обязательное требование о том, что участники закупки не должны находится под юрисдикцией Турецкой Республики, ряд требований к товарам, используемым при выполнении работ, сформулирован некорректно, некорректно сформулированы требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемым победителем торгов.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Монолит» (г.Ставропольский край)   по доводам, изложенным в ней,  частично обоснованной (в части некорректной формулировки заказчиком требований к ряду товаров, используемым при выполнении работ). Вместе с тем, в силу того, что выявленные нарушения не повлияли на результаты закупки, Комиссией принято решение предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок  не выдавать.

 

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