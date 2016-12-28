Должники могут спать спокойно

С 1 января вступает в силу Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Он накладывает серьезные ограничения на работу коллекторских агентств, которые в следующем году, кроме возврата кредитов, будут заниматься и взысканием долгов по ЖКХ.

Для работы в новых условиях коллекторам нужно подать заявление на занесение организации в реестр коллекторов, вести который поручено Федеральной службе судебных приставов. Однако в связи с бюрократической неразберихой взыскание задолженностей будет приостановлено, по крайней мере, в январе. Все ждут постановления Правительства о наделении приставов полномочиями за надзором за коллекторами. Однако это касается только «настоящих» коллекторов. Во Владимире действуют представители Московских, Нижегородской. Ивановской и Ярославской коллекторских агентств.

Для внесения своей порции меда в праздники, судебные приставы на время новогодних каникул (с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года) вводят особый порядок отмены постановлений на временное ограничение выезда должников за пределы РФ. По действующему законодательству после погашения имеющейся задолженности должник получает возможность покинуть пределы РФ в течении 10-14 дней. После прохождения всех процедурных моментов.

В предстоящие праздники все расплатившиеся должники могут получить статус «выездного» уже в течении трех дней.

Напоминаем, что на 25 декабря запрет на временный выезд за пределы РФ вынесен 5075 жителям владимирской области. Из них 954 человека являются должниками по алиментам, 191 человек имеют задолженность за коммунальные услуги, 736 – имеют просроченную задолженность по кредитам, 86 – уклоняются от уплаты штрафов ГИБДД.

Подробности на сайте судебных приставов http://r33.fssprus.ru/news/document24364531