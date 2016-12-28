Телефон попал в переплет Гражданского кодекса

29 ноября в ходе досмотра бандероли, поступившей во владимирскую колонию № 3, в банке какао был обнаружен пакетик с 0,9 г марихуаны. В той же ИК-3 в конце сентября в посылке для осужденного в машинке для стрижки волос сотрудники учреждения обнаружили сверток со спайсом общей массой 1,25 грамма.

Супруга осужденного владимирской ИК-5 приехала на длительное свидание к мужу не с пустыми руками. Героином была пропитана ватка в пудренице, с собой женщина также привезла шприц и сверток с наркотиками. Общая масса изъятого героина составила 2,526 грамма.

Помимо наркотиков, родственники и знакомые осужденных постоянно стремятся обеспечить их сотовой связью. Так, отправитель посылки на имя осужденного владимирской ИК-3 ухитрился спрятать в ней сотовый телефон, сим-карту, банковские пластиковые карты, а также серебряный крест с цепью.

Но больше всех удивились сотрудники Тюрьмы № 1 г. Покров, обнаружившие при досмотре посылки в переплете «Комментариев к Гражданскому кодексу РФ» сотовый телефон с зарядным устройством, сим-картой и шнуром USB.

Стоит отметить, что нарушители правил привлекаются к административной, а при попытках доставки наркотиков – к уголовной ответственности.

Фото: https://www.rusdialog.ru/ news/28868_1432898785