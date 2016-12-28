“Стрижи” не прошли проверку русской зимой

Только за последнее время пассажиры сразу трех составов скоростных поездов “Стриж” из-за технических неисправностей не смогли вовремя добраться до пункта назначения. Основной причиной поломок в Горьковской железной дороге называют недостаточную адаптацию скоростных поездов к условиям русской зимы.

По словам начальника ГЖД Анатолия Лесуна, с этой проблемой железнодорожники столкнулись еще в самом начале эксплуатации поездов “Тальго”. Дело в том, что вагоны состава на пневмоподушке имеют нестандартную тележку, которая при попадании в нее конденсата тормозит движение поезда. Анатолий Лесун заверил, что специалисты РЖД вместе с представителями компании-производителя поезда работают над устранением этой проблемы, и вскоре “Стриж” будет также беспроблемно летать по нашим дорогам, как летает “Сапсан”.

И все же на время новогодних праздников железнодорожники решили подстраховаться. В этот период будут сформированы дополнительные составы поездов на случай технических неисправностей “Стрижей”, также на помощь скоростному поезду в случае непредвиденных ситуаций готова вылететь московская “Ласточка”.

Напомним, что скоростные поезда “Стриж” начали курсировать по маршруту Москва-Нижний Новгород вместо “Сапсана” в июне 2015 года. Сегодня они являются одним из востребованных видов транспорта для поездок в Москву и Нижний Новгород и совершают до семи рейсов в день. За возможность добраться из Владимира до столицы за 1 час 40 минут пассажиры готовы заплатить больше. Билеты на “Стриж” разлетаются как горячие пирожки. Например, билеты на утренние и дневные рейсы в Москву 31 декабря сейчас можно купить разве что в СВ.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/matsam/17556459/5354497/5354497_original.jpg