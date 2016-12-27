Дед Мороз сигает в форточку

Наш Дед Мороз через дымоход ни за какие деньги не полезет (да и нет у нас подходящих дымоходов, с каминами напряженка), но вот в окно – пожалуйста. Правда, для заказчиков это удовольствие недешевое – 9000 рублей. Зато все по-настоящему, по-волшебному, а ведь вера ребенка в чудо дорогого стоит, не так ли?

Любопытно, что «оконные» (да и простые, «дверные») Деды Морозы и Снегурочки даже обещают вернуть деньги, если малыш во время встречи с ними расплакался или испугался.

Но риск невелик: владимирские аниматоры поднаторели устраивать захватывающие программы с конкурсами, забавами, играми и танцами, так что ребенок не отвлекается ни на секунду.

Кстати, вот такса на услуги традиционных зимних героев: стандартная программа от 15 до 30 минут стоит от 2000 до 3000 рублей. Вызов Деда Мороза и Снегурочки 31 декабря обойдется владимирцам в 3500-4000 рублей, а под бой курантов – в 7000 рублей (для сравнения, в Санкт-Петербурге их визит в новогоднюю ночь стоит 9000-10000 рублей, а в Воронеже -6000-8000 рублей).

В январе расценки падают. Артисты берут от 2500 до 3500 рублей за программу.