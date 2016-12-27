Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком»

С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России – от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.

С момента старта онлайн-игра «Моя Ёлка» стала еще более продвинутой и интересной. Внедрены технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую ёлку можно увидеть в любимых местах пользователя – дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной ёлки в реальном пространстве.

Участники ведут борьбу за победу в четырех номинациях: «Самая высокая ёлка», «Самая нарядная ёлка», «Самая популярная ёлка» и «Самый находчивый игрок». Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.

Онлайн-игра «Моя Ёлка» продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении «Мой Ростелеком» и на промо-сайте elka.rt.ru.

Напоминаем, что в номинации «Самая высокая ёлка» победа зависит от высоты дерева. Каждая ёлка подрастает самостоятельно, но игрок может увеличить темпы роста в два, в пять и даже в десять раз, приобретая специальные «ускорители» за бонусы. О своей ёлке важно рассказать в социальных сетях и пригласить в проект друзей, чтобы они лайкнули вашу зеленую красавицу. Ёлка – лидер по добавлениям в «Избранное» другими участниками обеспечит своему хозяину победу в номинации «Самая популярная ёлка».

Победителем в номинации «Самая нарядная ёлке» станет участник, собравший лучшую коллекцию виртуальных игрушек. Игрушки, а также другие украшения и магические эффекты можно «оплатить» бонусами. Также у игроков есть шанс пополнить коллекцию игрушек бесплатно – для этого нужно «заглядывать» на новогодние виртуальные ярмарки на интерактивной карте игры. Тройка участников, которые соберут больше всего украшений на ярмарках, станут победителями в номинации «Самый находчивый игрок».

Чтобы стать участником онлайн-игры, необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» и пройти простую процедуру регистрации (доступно для Android и iOS). Это могут сделать не только абоненты «Ростелекома», но и любой интернет-пользователь, который хочет, чтобы и у него была своя цифровая ёлка.

Наблюдать за новостями и действиями игроков в социальных сетях можно по хэштегам #мояелка и #ростелеком Полные правила и условия онлайн-игры «Моя Ёлка», рейтинг по номинациям доступны в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и на сайте elka.rt.ru.