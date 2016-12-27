В Гусь-Хрустальном районе «Nissan» столкнулся с грузовой «Газелью»

В Гусь-Хрустальном районе на 78 км автодороги «Владимир-Тума-Рязань» произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Nissan Qashqai» из Владимирской области и грузовая «Газель» 62-го региона.

В результате аварии водитель «Nissan» получил травмы и был доставлен в ЦРБ Гусь-Хрустального. Его пассажир погиб на месте аварии до приезда спасателей, сотрудников ГИБДД и скорой. Водитель «Газели» также получил травмы и был доставлен в больницу Гусь-Хрустального.

Как сообщают в региональном МЧС, к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 18 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 3 единицы техники.