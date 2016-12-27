Ушел из жизни известный конструктор

Борис Михайлович являлся человеком с масштабным инженерным мышлением, который обладал многолетним опытом работы на машиностроительных предприятиях. Свой трудовой путь он начал на «Коломенском тепловозостроительном заводе имени В. В. Куйбышева» в должности инженера-конструктора. Там он разрабатывал оригинальную оснастку для сварки рам локомотивов и другого востребованного оборудования. Свои первоклассные разработки Борис Михайлович осуществил на «Ивановском заводе тяжелого станкостроения», а также на заводе «Автокран». Весь полученный опыт инженера, конструктора, управленца Борис Михайлович вложил в оснащение оригинальным, зачастую не имеющим аналогов, оборудованием «Владимирского завода металлорукавов» и «Владимирского завода прецизионных сплавов». Для воплощения в металле своих инженерных решений Борис Михайлович организовал конструкторский отдел и механический завод на территории НПО «Магнетон».

Для технических специалистов НПО «Магнетон» Борис Михайлович навсегда останется учителем и наставником, который способствовал реализации творческого потенциала и инициатив коллектива.

Борис Михайлович прожил яркую, насыщенную жизнь, всегда занимал активную позицию, его отличали твердый характер, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Борисе Михайловиче Долгине навсегда останется в наших сердцах.

Администрация ПАО НПО «Магнетон».

