Валокордин будут отпускать по рецепту

Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин заявил о том, что решение по продаже валокордина по рецептам будет принято в первом квартале будущего года, а со второго квартала 2017-го это лекарство в аптеках будет отпускаться по рецепту. Продолжается дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных йод, зеленку и другие препараты, содержащие спирт.

Острейшая необходимость навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возникла в связи с массовым отравлением и смертями жителей Иркутской области, употреблявших средство для принятия ванн «Боярышник».

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о принятии мер, которые регламентируют аптечную продажу лекарств, содержащих спиртовые настойки. «Это и количественный учет – не больше двух в руки, это и объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, – маленькие пузырьки».

Основные потребители валокордина, корвалола, боярышника и других «сердечных» и «успокоительных» лекарств – пожилые люди. Они привыкли к тому, что эти препараты всегда находятся под рукой. И наверняка необходимость выписывать их у врача пенсионеры воспримут без энтузиазма. Тем более что попасть к нужному специалисту – проблема. Сейчас только во Владимирской области, по официальным данным, дефицит врачей составляет 800 человек. Очереди порой – на несколько часов. Высиживать в них за каждой парой пузырьков валокордина – перспектива мрачная.

Валокордин широко применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы.

– Многие популярные настойки, например, валериана, корвалол, валокордин, капли Вотчала, не входят в перечень жизненно необходимых, – поясняет исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» Елена Неволина. – Если акциз будет введен, лекарства резко подорожают, по некоторым оценкам, до 1,5 раз. Либо просто исчезнут с рынка. Это, кстати, может усугубить проблемы со «скорой помощью». Ведь пенсионеры, лишившись привычных лекарств, будут чаще вызывать врача.

С йодом и зеленкой, если уж и их внесут в список рецептурных препаратов (это пока под большим вопросом), выход может быть найден. Некоторые эксперты считают, что один из вариантов – переход на продажу антисептиков не во флаконе, а в виде пропитанных жидкостью салфеток.

Во Владимире нововведения пока не повлекли ажиотажного спроса на спиртосодержащие препараты. А вот в Москве многие аптеки «от греха подальше» ограничили продажу подобных лекарств двумя флаконами в руки.

Фото: http://163gorod.ru/sites/116kzn.ru/files/styles/news-img-full/ public/2015/11/V-selcovskoy-apteke-rabochie-p.jpg?itok=NcQp1ZjN