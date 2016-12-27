Владимирцы смогут провести новогоднюю ночь на коньках

31 декабря каток будет работать с 11-00 до 18-00 (без перерыва), а в новогоднюю ночь – с 01-00 до 04-00.

1 января 2017 года жителей и гостей города ждут на льду с 12-00 до 22-00 (технический перерыв с 16-00 до 17-00).

Напомним, что каток, который в этом году залили в парке им. Пушкина, может стать самым популярным местом для зимнего отдыха во Владимире.

Дети до 18 лет и студенты могут выйти на лед бесплатно, для тех, кто пришел со своими коньками, билет стоит 20 рублей. Стоимость проката коньков составляет 100 рублей за час. Коньки в прокат выдают под залог: 1000 рублей – детские, 1500 – взрослые.

В пресс-службе владимирской мэрии отмечают: чтобы сделать лед на катке ровным и гладким, для его заливки используется самое современное оборудование. Также для удобства посетителей открыт обогреваемый шатер для переодевания с ячейками для хранения вещей (аренда = 10 рублей).

Дополнительную информацию о работе катка можно узнать по телефону: (4922)53-33-33, а также в группе “Каток моей мечты”.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/930460/