В Александрове ищут мужчину, обстрелявшего такси

Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области разыскивают мужчину, который из ружья стрелял по автомобилю такси.

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, компания, состоящая из трех местных жителей, вызвала такси и поехала к дому №9 на улице Стрелецкая набережная. Один из пассажиров поднялся к себе в квартиру якобы за деньгами, однако вышел оттуда с ружьем.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый 30-летний Михаил Логинов произвел несколько выстрелов по припаркованному автомобилю такси. Огнестрельное ранение получил пассажир, находящийся в салоне.

Логинов с места происшествия скрылся. Полицейские предупреждают, что при себе у мужчины может быть охотничье ружье.

ОМВД России по Александровскому району обращается ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о данном человеке и его местонахождении с просьбой сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (49244) 2-38-24, 2-31-22, 2-38-91, 2-38-22 или «02» (с мобильного телефона «020» – МТС, Мегафон, ТЕЛЕ2, «002» – Билайн).

Фото: http://www.infovoronezh.ru и сайта 33.мвд.рф