В Александрове ищут мужчину, обстрелявшего такси

Задержать стрелка по «горячим следам» сотрудникам полиции не удалось.

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9892618046

Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области разыскивают мужчину, который из ружья стрелял по автомобилю такси.

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, компания, состоящая из трех местных жителей, вызвала такси и поехала к дому №9 на улице Стрелецкая набережная.  Один из пассажиров поднялся к себе в квартиру якобы за деньгами, однако вышел оттуда с ружьем.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый 30-летний Михаил Логинов произвел несколько выстрелов по припаркованному автомобилю такси. Огнестрельное ранение получил пассажир, находящийся в салоне.

Логинов с места происшествия скрылся. Полицейские предупреждают, что при себе у мужчины может быть охотничье ружье.

ОМВД России по Александровскому району обращается ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о данном человеке и его местонахождении с просьбой сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам:  8 (49244) 2-38-24, 2-31-22, 2-38-91, 2-38-22 или «02» (с мобильного телефона «020» – МТС, Мегафон, ТЕЛЕ2, «002» – Билайн).

Фото: http://www.infovoronezh.ru и сайта 33.мвд.рф

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