Миллионеров в белых халатах станет больше

Владимирская область получит 7,8 млн рублей из бюджета ФОМС на единовременные компенсации для врачей, которые прибыли на работу в село (рабочий поселок или поселок городского типа). К этой сумме регион должен добавить свою долю (40%) и встречать новоселов с высшим медицинским образованием. В целом по одному миллиону рублей на обустройство в деревне должны получить 13 специалистов. А всего, по данным облздрава, за 11 месяцев нынешнего года 93 молодых врача влились в коллективы медучреждений региона – как сельских, так и городских.

Но мало стать врачом – важно еще постоянно совершенствоваться. На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на оказание услуг по последипломному обучению врачей-специалистов региона. Сумма контракта – более 13,2 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета, фонда ОМС, внебюджетных средств. Врачам предложат два вида обучения: повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Список тем для обучения широк: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, кардиология, неврология, УЗИ-диагностика, терапия, хирургия.

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