Километр подорожал на 23 копейки

С 10 января 2017-го проезд в пригородных автобусах подорожает в среднем на 10%. Департамент цен и тарифов определил для перевозчиков лимиты стоимости перевозки пассажиров по километражу. Предельный тариф увеличен с 2,35 до 2,58 рубля за километр.

К примеру, сейчас билет из Владимира до Мурома стоит от 316 до 340 рублей в зависимости от перевозчика, типа автобуса и времени дня. С нового года перевозчики могут увеличить цену на 30-35 рублей. Новый тариф применят и к перевозкам между городами и селами. Например, из Суздаля в Мордыш сейчас можно доехать за 88,5 рубля, а в будущем билет обойдется под «стольник».

Напомним, что ранее департамент цен и тарифов утвердил тарифы для городских автобусов практически для всех городов и районов области. Рост составил 1-3 рубля. Исключение составляет Владимир. Окончательного решения по нему нет, и когда состоится касающееся его заседание правления департамента, пока неизвестно.

Фото: http://inform39.ru/ ?news_types= с-1-июня-в-регионе-подорожает-проезд-в-а