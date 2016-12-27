Владимирским пенсионерам указали на время «пустых» окон

Проведенный анализ показал, что в течение рабочей смены пик нагрузки приходится на время с 9.00 до полудня и с 13.00 до 15.00 (75% человек обращаются на прием именно в эти часы). Менее нагруженные часы с полудня до часу дня и с 15.00 до 16.00 (20%). Самые свободные часы – с 16.00 до 17.00 (5%).

Из наиболее загруженных дней недели выделяются понедельник, вторник (50% – соответственно 25% и 25%). Более свободные дни – среда, четверг, пятница (соответственно 17%, 17% и 16%).

Более подробную информацию о том, когда наступает час пик в каждом конкретном отделении Пенсионного фонда, можно найти на сайте ПФР и в залах ожидания клиентских служб.