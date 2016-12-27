Китайские туристы: “лакомый кусочек” для России и всего мира

Сегодня в разрезе мирового пространства ведется борьба за гостей из Поднебесной между странами, что вполне понятно: эта категория туристов сейчас самая многочисленная, достаточно состоятельная и не слишком требовательная в отношении эксклюзивности предложений. Понявшая это уже давно Россия сумела сделать все возможное для привлечения таких потребителей, нарастив только за последний год количество путешественников из КНР на 64% до 1,36 млн. человек и оказав таким образом помощь своей экономике на несколько миллиардов долларов. Со стороны Беларуси шагом на пути к китайским гражданам стала отмена этим летом визового режима. По предварительным оценкам, после таких изменений поток гостей должен вырасти, как минимум, в три раза.

На сегодняшний день Китай считается самым перспективным потребителем услуг туристической отрасли, и за его внимание ведет борьбу практически весь мир. Уже сегодня каждый десятый человек на планете, узнающий через Интернет как и где провести лето в Андорре и других райских уголках, заказывающий авиабилеты, туры самого разнообразного плана и другие сопутствующие продукты, является жителем Поднебесной. За последнее десятилетие количество поездок представителей КНР увеличилось приблизительно в четыре раза и достигло 125 млн. граждан. По прогнозам специалистов, к 2020 году это значение достигнет планки 200 млн. человек, а через два десятка лет эта страна станет крупнейшим рынком авиапутешествий и число туристов здесь может составить порядка 1,4 млрд. в год. За рубежом совокупный объем потребления китайцев по итогам предыдущего периода достиг 200 млрд долларов.

Как утверждают представители туристической отрасли, в ближайшую пятилетку сегмент внутренних путешествий покажет 9-процентную динамику, тогда как выездная сфера вырастет на 15%. В ближайшие три года наиболее популярными среди жителей КНР окажутся Таиланд, Япония и Корея. Из-за слишком высокой стоимости поездок потеряют в спросе США и Австралия. В перспективе ожидается переориентация интересов путешественников: со временем востребованные сегодня шоп-туры уступят место познавательным программам.