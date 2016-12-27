Разыскивается пропавший без вести владимирец

Управлением МВД России по городу Владимиру разыскивается пропавший без вести Иван Чернятьев.

26-летний местный житель ушел из дома 23 декабря и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 26 лет, рост 170-172 см, среднего телосложения, волосы короткие пепельно-русые.

Был одет: синяя куртка, синие спортивные штаны, кроссовки черного цвета.

Также разыскивается автомобиль молодого человека «Hyundai Santa Fe» темно-вишневого цвета, государственный регистрационный номер В 844 НТ 190 регион.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому известно что-либо о судьбе Ивана Чернятьева, сообщить об этом по телефону ОУР УМВД России по городу Владимиру: 8-920-900-40-71 или «02».

Дополнено в 10.47

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, владимирец Иван Чернятьев найден. Уточняется, что с молодым человеком все в порядке.

Фото: http://newstracker.ru/news/ и сайта 33.мвд.рф