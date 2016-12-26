Мэрия Владимира расставила автомобилистов по схеме

Администрация города Владимира напомнила горожанам, где им следует парковаться при посещении Рождественской ярмарки на Соборной площади.

Как мы уже сообщали, парковочных мест не так много, и практически ни одно из них не примыкает непосредственно к Соборной площади. Так или иначе, оставив машину, придётся пройти к месту проведения ярмарки, по крайней мере, метров сто-двести, а то и более.

Итак, какие же площадки отвела администрация областного центра под личный транспорт? «Владимирцы и гости города, приезжающие на главную площадку Рождественской ярмарки на своих автомобилях, могут использовать, как минимум, семь парковок, которые находятся в пешеходной доступности от Соборной площади», – разъясняется в пресс-релизе пресс-службы мэрии. Вот адреса парковок:

– у дома по ул. Б.Московская, 16 (заезд с ул. Спасской);

– у дома по ул. Подгорная,7;

– вдоль проезжей части по нечетной стороне ул. Княгининская;

– парковочные «карманы» напротив Козлова вала, у здания администрации Ленинского района и рядом с домом-музеем Столетовых.

Кроме того, можно припарковать автотранспорт на бесплатной площадке напротив бывшей автостанции на ул. Батурина,10 и на платной парковке на ул. Вокзальной. Правда, топать оттуда до Соборной площади под силу лишь физически выносливым гражданам: от Вокзальной придется брать круто вверх (хоть по деревянной лестнице от Урицкого до Клязьменской, хоть по Коммунальному спуску), а, стартовав от Батурина, нужно преодолеть овраг.

Что касается остановки туристических автобусов, то им отвели улицу Музейную. Ну да вряд ли туристы будут с озабоченным видом изучать схему парковки, предложенную мэрией: их привезут, высадят, а дальше – ходи, смотри, набирайся впечатлений.