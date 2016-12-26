26 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу САО «ВСК» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд МКУ «Управление административными зданиями администрации города Владимира».

Заявитель считает, что конкурсная комиссия неправомерно допустила участника конкурса СПАО «РЕСО-Гарантия» к участию в конкурсе. САО «ВСК» направляло в адрес конкурсной комиссии уведомление о том, что представленная СПАО «РЕСО-Гарантия» в заявке информация по критерию оценки «Количество непрерывных лет подтверждения действительного рейтинга надежности, присвоенного агентством «Эксперт РА», не ниже А++» – 15 лет является недостоверной. Однако, комиссия не отстранила данного участника в нарушение части 3.1 статьи 53 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель уполномоченного органа пояснил, что у конкурсной комиссии не имелось юридически значимых документов, подтверждающих недостоверность сведений, указанных в заявке СПАО «РЕСО-Гарантия», поэтому данный участник был допущен к участию в конкурсе, его заявка рассмотрена и признана соответствующей.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу САО «ВСК» необоснованной.