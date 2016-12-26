Новогодняя ночь будет на 36° теплее, чем в 1978-ом

Теплая облачная погода и небольшие осадки – такая погода ждет жителей Владимира и Владимирской области в новогодние праздники. По данным гидрометцентра России, днём 31 декабря столбик термометра остановится в регионе-33 на отметке в 0 градусов. В саму новогоднюю ночь будет чуть прохладнее – до минус 4 градусов, а в первый день 2017-го потеплеет до минус 1.

К слову, год назад ночь с 31 декабря на 1 января была значительно холоднее – градусники за окном показывали 15 градусов мороза. А если брать всю историю метеонаблюдений с начала XX века до наших дней, то самый тёплый день 31 декабря был зафиксирован в нашей местности в 1925 году (плюс 5,1 градуса). Холоднее же всего жителям Владимирской области пришлось 31 декабря 1978 года, когда столбик термометра упал почти до минус сорока. В ряде городов региона в многоквартирных домах тогда «разорвало» трубы отопления, прекратилась подача газа и воды. Из всех благ цивилизации более или менее исправно работала только система энергоснабжения (люди готовили на плитках, обогревались электрорадиаторами и т.д.). Не будь этого – впору было бы объявлять ЧС. Впрочем, тогда никакой огласки в СМИ подобные аварии не получали, а люди и не думали активно роптать. Живы, и слава богу.

Так что нынешняя погода – вполне себе благоприятная. Да и, судя по предновогоднему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, она не окажет значительного влияния на планы россиян. 76% опрошенных встретят праздник дома, каждый десятый отправится в гости, 2% – пойдут в ресторан или клуб, и лишь 1% уедет за город или встретит Новый год за границей.

Фото: http://organicwoman.ru/wp-content/uploads/2016/11/winter-class.jpg