Груша снова оказалась под гусеницами трактора

В регионе продолжаются мероприятия по выявлению запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции.

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Специалистами регионального управления Россельхознадзора совместно с Транспортной прокуратурой, Таможенной службой и управлением Роспотребнадзора по Владимирской области на территории оптово-розничного склада в Коврове были выявлены запрещенные к ввозу на территорию РФ фрукты.

На этот раз под гусеницей трактора оказались 18,5 кг винограда, 84 кг груш и 60 кг китайской капусты. Товары были привезены в Россию из Испании и Польши.

Продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне ТБО «Марьинский» Камешковского района Владимирской области.

Напомним, что здесь же в начале декабря уничтожили 82 кг белого винограда, 65 кг яблок и более 200 кг груш.

Фото: http://22.rodina.news/

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