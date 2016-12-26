В Суздале впервые отметят День Валенка

В Суздале будут праздновать Рождество «с русским национальным характером». Впервые гулянья будут проходить на двух площадках – не только в музее деревянного зодчества, где проходили все суздальские праздники ВСМЗ, «от гуся до огурца», но и на территории Суздальского Кремля.

Именно там 5 января с 11:30 до 20:30 впервые проведут «День валенка». «Замерзнуть не удастся!» – считают организаторы. «Валенки-удаленьки» – так зовут главных героев праздника – согреют и развеселят взрослых и малышей. Чего здесь только не случится: игры, квесты, танцы на снегу… Дети с родителями примут участие в мастер-классах по росписи валенок, изготовлению новогодних подарков, будет работать новогодняя почта для Деда Мороза. Каждый сможет помериться силой и ловкостью в чемпионате по метанию валенок на расстояние и в мишень.

А в музее деревянного зодчества 7 января с 11:30 до 17:00 будут традиционно отмечать «День Рождества». Следуя традиции «Сеном покрываем – счастье призываем», гости праздника станут искать иголку в стоге сена, «катать» снеговиков на время, мастерить сувениры… «Трус не играет в хоккей!» – особенно если игроки в валенках. Чемпионат по хоккею сменит другое состязание – переодевание на скорость. Праздник завершится концертом-карнавалом.

Фото: http://cs10155.vk.me/u143850001/-14/x_f57e71b0.jpg