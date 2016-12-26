Школьный автобус попал в ДТП

По данным пресс-службы регионального УМВД, сегодня около 10 часов 15 минут на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в районе села Павловское водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь в направлении Коврова, при осуществлении обгона совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении школьным автобусом «ПАЗ».

В результате аварии автобус и автомобиль съехали в кювет, «УАЗик» перевернулся.

Сообщается, что в момент ДТП в салоне автобуса, перевозящего детей из Мурома в специальную общеобразовательную школу-интернат Коврова для глухих и слабослышащих детей, находилось десять человек.

Известно, что серьезно пострадавших в результате аварии нет, двое пассажиров автобуса – девочки 17-ти и 14-лет получили ушибы, также за медицинской помощью с ушибами обратилась 60-летняя пассажир автомобиля.

Сейчас на месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы. Дети доставлены до места назначения другим автобусом.

По данному факту проводится проверка.

Фото сайта 33.mchs.gov.ru