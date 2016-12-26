Фура с мясом пропала по дороге во Владимир

В воскресенье в полицию северной столицы поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что 23 декабря со склада в 7-ом Предпортовом проезде Санкт-Петербурга во Владимир отправилась фура с замороженной продукцией, – говорится на сайте МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако во Владимир грузовик так и не доехал, а водитель потерявшейся фуры на связь не выходит. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кстати, подобный инцидент с «мясной» фурой – не единственный, который произошёл в нынешнем году под Питером. Буквально четыре месяца назад при странных обстоятельствах исчез груз, шедший в северную столицу из Саратова. Как сообщил тогда портал «Новости Саратова», с заявлением о пропажи фуры в полицию обратился 46-летний предприниматель. Он рассказал, что 19 августа из Саратова было отправлено большегрузное транспортное средство с мясом. Управление автомобилем осуществлял 37-летний уроженец Брянска. Заявитель отметил, что всякая связь с водителем фуры потеряна. Стоимость ущерба предприниматель оценил в 2,7 млн руб.

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