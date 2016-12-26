Контрафактный алкоголь нашли и в Гороховце

Очередной рейд активисты проекта «Знак качества» совершили в Гороховце. В одной из трёх торговых точек, которые они посетили совместно с представителями департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, Объединением потребителей России и региональным Управлением Роспотребнадзора, были обнаружены грубейшие нарушения действующего законодательства.

– «Была приобретена бутылка водки «Царская охота», на которую продавец не выдал нам чек. Специальная федеральная марка на ней с явными признаками подделки, голограмма заменена просто фольгой. Никакой информации о магазине на информационном стенде «Уголок потребителя» не размещено, лицензии на торговлю алкоголем нет, ЕГАИС не установлена. Кроме того, данное предприятие уже привлечено к ответственности за торговлю контрафактным алкоголем», – прокомментировал выявленные нарушения специалист службы общественного контроля проекта «Знак качества» во Владимирской области Илья Шмаков.

Продавец и владелица магазина предоставили требуемые документы только после прибытия сотрудников полиции, которые были вынуждены вскрыть подсобные помещения магазина и изъяли пять ящиков контрафактной водки.

«Вопиющий случай, но, к сожалению, не единственный. Надеюсь, что наша совместная работа с контрольно-надзорными органами и департаментом администрации области позволит минимизировать количество таких вот недобросовестных предпринимателей не только в областном центре, но и в удалённых территориях», – подчеркнул региональный руководитель проекта «Знак качества» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

А пока Роспотребнадзор по Владимирской области предостерегает жителей области от покупки алкогольной продукции сомнительного качества и дает ряд советов, как выбрать качественный продукт.

В памятке говорится, например, что цена на водку и ликероводочную продукцию крепостью 40% должна составлять не менее 194 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Дата разлива должна быть нанесена на этикетке и быть легко читаемой. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылке, упаковка и марка не иметь повреждений. Кроме того, потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительными документами.

О нарушениях в сфере торговли алкоголем владимирцы могут сообщать по телефонам «горячей линии», открытой областной прокуратурой: 8 (4922) 32-42-66 (звонить с 09 часов до 13 и с 14 часов до 18) и 8-910-779-55-06 (круглосуточно).

Фото: http://vladimir.er.ru/news/