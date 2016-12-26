Потомки Чирикова и Беринга получили книгу из Коврова

В московском храме Троицы в Листах, прихожанами которой в XVIII веке были ученики и преподаватели Навигацкой школы, готовившей офицеров военного флота, а также служащие Московской Адмиралтейств-конторы, где в последние годы жизни служил капитан-командор Алексей Чириков, прошла панихида по всем российским мореплавателям. Затем в церковной трапезной состоялась встреча с историками рода Чириковых, кадетами и школьниками. В ней приняли участие потомок рода Чириковых Михаил Александрович Чириков из Нижнего Новгорода, известный историк отечественного флота контр-адмирал Константин Антонович Шопотов из Санкт-Петербурга, а также офицеры-ветераны ВМФ.

В рамках мероприятия состоялась презентация издания музея Ковровского района «Русский Колумб Алексей Чириков и семейство его сестры Марии Танеевой», авторами которого стали журналист Николай Фролов и директор музея Ковровского района Элла Фролова. Эта книга получила высокую оценку специалистов и читателей. Отныне она будет находиться в музее Петропавловка-Камчатского, в селе Никольское на острове Беринга на Командорских островах, в Центральной краевой библиотеке Камчатского края, а также в личных библиотеках потомков Чирикова и гражданина Германии Иоахима Руфа – прямого потомка капитан-командора Витуса Беринга.

Судьба Алексея Ильича Чирикова – первооткрывателя Русской Америки (Аляски) и соратника путешественника Витуса Беринга, связана с Владимирским краем и, в частности, Ковровской землей, где находится усадьба Танеевых. Родная сестра капитан-командора Мария Ильинична Чирикова стала супругой подполковника Невского пехотного полка Петра Ивановича Танеева. Их внук Илья Михайлович Танеев был назван в честь своего прадеда Ильи Родионовича Чирикова – это единственное подобное имя в обширной многовековой генеалогии рода Танеевых. Внучатый племянник капитан-командора Алексея Чирикова бригадир Илья Танеев – родной дед композитора С. Танеева. В нынешнем году в Маринино состоялся праздник в честь 275-летия открытия Русской Америки Алексеем Чириковым.

А вчера ковровские исследователи биографии Чирикова и истории его семьи совершили поездку в Тульскую область, побывав в музее «Русского Колумба» в селе Лужное, где находилась родовая усадьба Чириковых, в которой родился будущий капитан-командор. В будущем году потомки Чирикова намерены посетить музей-усадьбу Танеевых в селе Маринино 33-го региона.

Михаил Одинцов

На фото: участники “чириковской” встречи в Москве