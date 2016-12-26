Убийцы владимирского таксиста предстанут перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гусь-Хрустального района Виктора Малинина и жителя Собинского района 27-летнего Анатолия Морозова. Они обвиняются в убийстве водителя такси.

По версии следствия, 6 января текущего года приятели, ранее неоднократно судимые, приехали во Владимир для приобретения лекарств, затем зашли в кафе, выпили две бутылки водки и вызвали такси для поездки к знакомому в деревню Черкутино Кольчугинского района. По дороге они приобрели еще спиртное, которое продолжили распивать в автомобиле.

По всей видимости, водитель такси сделал замечание пассажирам о недопустимости такого поведения в салоне автомобиля. По пути у Анатолия Морозова возник конфликт с таксистом, и он предложил своему приятелю совершить нападение на мужчину. Как пояснил следствию Малинин, он не понял причину просьбы, но отказываться не стал, сделав вывод, что водитель чем-то обидел друга.

Во время очередного перекура в деревне Юрино Собинского района Морозов забежал в дом знакомого, где взял нож, а Малинин приготовил шнурок, вынутый из своего ботинка.

В районе деревни Дубки Кольчугинского района пассажиры вновь попросили остановиться, Малинин, находясь на заднем пассажирском сидении за водителем, неожиданного напал на таксиста, пытаясь удушить его, в это же время Морозов, находясь на переднем пассажирском сидении, нанес мужчине не менее 14-ти ударов ножом в различные части тела.

От полученных травм 36-летний водитель «такси», отец несовершеннолетнего ребенка, скончался на месте.

После убийства обвиняемые с места преступления скрылись. 15 января Морозов был задержан на территории Судогодского района сотрудниками ДПС и уголовного розыска. Соучастник преступления был задержан столичными полицейскими в Москве днем ранее. Обвиняемые признали вину в содеянном, объяснив свои действия влиянием алкоголя.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет передано во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.

Фото: http://vladimir.sledcom.ru/news/item/1090397/