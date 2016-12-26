Убийцы владимирского таксиста предстанут перед судом

Обвиняемые объяснили свои действия влиянием алкоголя.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гусь-Хрустального района Виктора Малинина и жителя Собинского района 27-летнего Анатолия Морозова. Они обвиняются в убийстве водителя такси.

По версии следствия, 6 января текущего года приятели, ранее неоднократно судимые, приехали во Владимир для приобретения лекарств, затем зашли в кафе, выпили две бутылки водки и вызвали такси для поездки к знакомому в деревню Черкутино Кольчугинского района. По дороге они приобрели еще спиртное, которое продолжили распивать в автомобиле.

По всей видимости, водитель такси сделал замечание пассажирам о недопустимости такого поведения в салоне автомобиля.  По пути у Анатолия Морозова возник конфликт с таксистом, и он предложил своему приятелю совершить нападение на мужчину. Как пояснил следствию Малинин, он не понял причину просьбы, но отказываться не стал, сделав вывод, что водитель чем-то обидел друга.

Во время очередного перекура в деревне Юрино Собинского района Морозов забежал в дом знакомого, где взял нож, а Малинин приготовил шнурок, вынутый из своего ботинка.

1dscn4319В районе деревни Дубки Кольчугинского района пассажиры вновь попросили остановиться, Малинин, находясь на заднем пассажирском сидении за водителем, неожиданного напал на таксиста, пытаясь удушить его, в это же время Морозов, находясь на переднем пассажирском сидении, нанес мужчине не менее 14-ти ударов ножом в различные части тела.

От полученных травм 36-летний водитель «такси», отец несовершеннолетнего ребенка, скончался на месте.

После убийства обвиняемые с места преступления скрылись.  15 января Морозов был задержан на территории Судогодского района сотрудниками ДПС и уголовного розыска. Соучастник преступления был задержан столичными полицейскими в Москве днем ранее. Обвиняемые признали вину в содеянном, объяснив свои действия влиянием алкоголя.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет передано во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.

Фото: http://vladimir.sledcom.ru/news/item/1090397/

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