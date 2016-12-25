В Городище поедем за сырами

Руководство Владимирской области неоднократно заявляло, что через несколько лет регион-33 будет знаменит своими сырами не меньше, чем какой-нибудь район Швейцарии. И вот, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. ООО «Городищенские сыры» из Юрьев-Польского района получила прямое финансирование МСБ банка на пополнение оборотных средств и на приобретение оборудования в общем объеме 10 млн рублей.

Сейчас предприятие выпускает плавленую продукцию. А в результате освоения кредита намерено наладить производство твердых сыров европейского качества. В рамках расширения производства также намечено создание дополнительных 50 рабочих мест.