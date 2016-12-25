Последним словом в споре соседей стало «Фас!»

Сейчас этот случай активно обсуждается в группе «Подслушано во Владимире» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина пришел в гости к маме, но по пути повздорил с соседом, живущим на той же лестничной клетке. Тот в качестве последнего аргумента привел собаку. «Итог. Подъезд в крови. «Скорая» кровь никак не может остановить (собака распахала ногу), – пишет в группе очевидец произошедшего. – Милиция в растерянности. “Герой” спрятался в квартире и не выходит».

Практически сразу же в социальной сети нашлись и другие жертвы той же самой собаки и ее безответственного владельца. В частности, летом историю об этом рассказывали коллеги с телеканала Мир-ТВ. Тогда жертва укусов попала в больницу. Пострадавшие даже обращались в правоохранительные органы, но дело не получило ход – «из-за отсутствия состава преступления». В социальной сети предполагают, что причина другая: агрессивный собачник – сам бывший сотрудник полиции. «Обиженный на весь мир, мстит людям. Являясь патологическим трусом, в качестве оружия использует собаку, – пишет пользователь под ником «Сергей Владимиров». – От этой собаки пострадало как минимум 5 человек. Троих знаю лично».

У новости есть еще один побочный эффект: сообщение собрало массу комментариев, и многие авторы призывают к физической расправе над собакой. И хотя другие комментаторы пытаются урезонить их доводами насчет того, что «виновата не собака, а человек – в данном случае неадекватный хозяин», именно такие случаи – когда власть бездействует, а агрессия остается безнаказанной – приводят к появлению так называемых «догхантеров». Это «народные мстители», которые берут на себя уничтожение агрессивных и бродячих собак, и при этом иногда преступают границы разумного.

«Призыв» будет следить за развитием событий.

Фото: http://infomaniya.com/ top-10-samyih- agressivnyih-i- opasnyih-porod-sobak-v-mire/