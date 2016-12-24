Суздальские школьники тушили пожар

Одиннадцатиклассники стали активными участниками акции «Безопасные каникулы»

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Её совместно провели представители МЧС России, полиции и скорой помощи на территории горнолыжного комплекса «Заячья гора», – сообщает областная администрация.

В акции приняли участие более 200 учащихся из 11 общеобразовательных организаций района.

Ребята узнали, как вести себя на льду водоёмов и  на горнолыжных спусках,  правильно использовать пиротехнические изделия, оказать первую медицинскую помощь при обморожении и

Особенно ребятам понравился  мастер-класс по тушению пожара.  Каждый желающий смог научиться пользоваться порошковым огнетушителем.

Фото пресс-службы администрации области.

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