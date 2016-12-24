Суздальские школьники тушили пожар

Её совместно провели представители МЧС России, полиции и скорой помощи на территории горнолыжного комплекса «Заячья гора», – сообщает областная администрация.

В акции приняли участие более 200 учащихся из 11 общеобразовательных организаций района.

Ребята узнали, как вести себя на льду водоёмов и на горнолыжных спусках, правильно использовать пиротехнические изделия, оказать первую медицинскую помощь при обморожении и

Особенно ребятам понравился мастер-класс по тушению пожара. Каждый желающий смог научиться пользоваться порошковым огнетушителем.

Фото пресс-службы администрации области.