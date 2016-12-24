В Добрятино замерзают дети

В поселке Добрятино Гусь-Хрустального района в домах температура порой снижается до 10-15 градусов. При том, что жители круглосуточно пользуются электрическими нагревателями и дровяными титанами. В квартирах можно находиться только в верхней одежде. Детей укутывали в шубы и валенки.

Всему виной – отсутствие топлива в местной котельной. Только спустя несколько дней после многочисленных обращений жителей в областную администрацию, военную прокуратуру, к местным властям уголь был найден. Накануне несколько тонн топлива поступило в котельную.

Но жители не празднуют победу. Еще и до этого кризиса, топливо было низкого качества и доставлялось с перебоями. Это при том, что пенсионеры за отопление двухкомнатной квартиры должны ежемесячно выкладывать по 6 000 рублей.