Из-за открытия Рождественской ярмарки машины пойдут в обход

Как сообщила пресс-служба администрации города Владимира, в связи с проведением массовых предновогодних мероприятий на улице Большой Московской и Соборной площади 25 декабря 2016 г. с 16.30 часов до 18.00 часов вводится ограничение движения всех видов транспорта (кроме общественного) по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьский проспект, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской.

Фото: http://www.inmsk.ru/images/34217/04/342170400.jpg