«Термос-бункер» утюжит дороги Владимира

Ямочный ремонт выполняет Центр управления городскими дорогами. После осенне-зимних перепадов погоды ям и трещин на проезжей части во Владимире образовалось предостаточно. Первые автомобилисты заметили уже в ноябре, в декабре они стали глубже и к ним прибавились новые.

Как отрапортовали чиновники мэрии, только в течение среды специалисты ЦУГД подремонтировали дорожное покрытие в центральной части города, в Восточном районе, на улице Диктора Левитана и на Судогодском шоссе.

Но надо сказать, что на мосту через Клязьму (это мы проверили сами) залатали далеко не все ямы, а только самые глубокие, по краям дороги. На дамбе эти работы вообще не велись. Спецтехнику оттуда перебросили в другую часть города, на Верхнюю Дуброву и в «яму». Кстати, в промзоне огромные выбоины на обочинах не тронули, залатали только ямы в центральной части.

Работы ЦУГД проводит с помощью машины, приобретенной в нынешнем году. Так называемый «термос-бункер» на базе «КамАЗа» загружается литым асфальтобетоном и поддерживает его температуру на уровне +200 градусов по Цельсию. Машина, способная взять на борт до 9 тонн асфальтобетонной смеси, оснащена гидравлическими заслонками, а механизированный процесс литья управляется из кабины водителя.

Литой зимний асфальт, которым можно работать при температуре до минус 10 градусов, стоит намного дороже обыкновенной асфальтной смеси, поэтому его закупают ограниченными партиями и применяют только на аварийных участках магистралей.

Любопытно, что один из владимирских производителей литого асфальта проводит акцию для заказчиков – продает смесь за 2500 рублей за квадратный метр (в цену входят материалы и работа). По словам производителей, муниципальные предприятия покупают только саму смесь, прямо с завода. Она обходится им в 7500 рублей за тонну. Для сравнения летний асфальт стоил 3000 рублей за тонну.